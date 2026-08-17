Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan sezona başlangıç mücadelesinin 34. dakikasında futbolseverleri şaşırtan anlar yaşandı. Amedspor’un tecrübeli ismi Lumbardh Dellova, kaleyi karşıdan gören uzak bir mesafeden şansını denedi. Ancak Dellova'nın ayağından çıkan top, kaleden son derece uzak bir noktadan auta doğru yöneldi. Topun kaleyi bulmayacağı izleyen herkes tarafından net bir şekilde anlaşılmasına rağmen Erzurumspor kalecisi Matija Orbanic, adeta imkansız bir kurtarış yapacakmışçasına bir anda havalanarak topa doğru estetik bir uçuş gerçekleştirdi. Auta giden top karşısında sergilediği bu ilginç reaksiyon kısa sürede dijital platformlarda binlerce kez izlendi ve futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara konu oldu.

AMEDSPOR GALİBİYETLE BAŞLADI

Mücadelenin ilk yarısında bu anlar ön plana çıkarken, karşılaşmanın gol perdesi ise ikinci devrede açıldı. İlk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 53 ve 62. dakikalarında sahneye çıkan Dia Saba, kaydettiği iki golle Amedspor’u üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmanın 70. dakikasında ise Gökhan Gül fileleri havalandırarak skoru ilan etti. Sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılan Diyarbakır temsilcisi, Süper Lig'e taraftarı önünde 3 puanla başlangıç yaptı.