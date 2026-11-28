Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amedspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Konuk ekibe galibiyeti Gift Orban'ın 46 ve 50. dakikalarda attığı goller getirdi. Ligde iki maç sonra kazanan Amedspor puanını 26'ya yükseltti. Dokuzuncu yenilgisini alan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI Karşılaşmanın 9. dakikasında Furkan Soyalp'in soldan kullandığı kornerde Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunu kaleci Tobiasz kontrol etti. 18. dakikada Camara'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda ise kaleci Lafont gole izin vermedi. 24. dakikada Camara'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Lafont uzaklaştırdı. 28. dakikada Kozlowski'nin şutu auta giderken, 39. dakikada Furkan Soyalp'in ara pasında topla buluşan Sor'un sert vuruşunda Tobiasz topa hakim oldu. İlk yarı golsüz tamamlandı. ORBAN İKİNCİ YARININ BAŞINDA İKİ KEZ ATTI 24. dakikada Camara'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Lafont uzaklaştırdı. 28. dakikada Kozlowski'nin şutu auta giderken, 39. dakikada Furkan Soyalp'in ara pasında topla buluşan Sor'un sert vuruşunda Tobiasz topa hakim oldu. İlk yarı golsüz tamamlandı. Amedspor, ikinci yarının hemen başında üstünlüğü ele geçirdi. Gift Orban, 46. dakikada takımını öne geçirdi; 50. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi ekipte Serdar Dursun, 90+3. dakikada farkı bire indirdi. Karşılaşma Amedspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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