Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amedspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Konuk ekibe galibiyeti Gift Orban'ın 46 ve 50. dakikalarda attığı goller getirdi.
Ligde iki maç sonra kazanan Amedspor puanını 26'ya yükseltti. Dokuzuncu yenilgisini alan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın 9. dakikasında Furkan Soyalp'in soldan kullandığı kornerde Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunu kaleci Tobiasz kontrol etti. 18. dakikada Camara'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda ise kaleci Lafont gole izin vermedi.
ORBAN İKİNCİ YARININ BAŞINDA İKİ KEZ ATTI
Amedspor, ikinci yarının hemen başında üstünlüğü ele geçirdi. Gift Orban, 46. dakikada takımını öne geçirdi; 50. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0 yaptı.
Ev sahibi ekipte Serdar Dursun, 90+3. dakikada farkı bire indirdi. Karşılaşma Amedspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.