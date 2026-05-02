Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaştı.

Gol düellosuna sahne olan maçta Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.

Amedspor, aynı puandaki (74-74) Esenler Erokspor'un Pendikspor ile berabere kalıp puan kaybı yaşamasının ardından ligi ikinci tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

ESENLER SAHASINDA PENDİK’İ YENEMEDİ AMED SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Aynı saatte oynanan diğer maçta Esenler Erokspor sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalınca Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu. Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Hatırlanacağı üzere Erzurumspor da ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig’e çıkan ilk takım olmuştu.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu. İşte o eşleşmeler:

Çorum FK-Keçiörengücü

Bodrum FK-Pendikspor

Play-off etabını kazanan takım, Süper Lig’e çıkmak için Esenler Erokspor ile final maçı oynayacak. Play-off'ta ilk tur maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 2. Tur ilk maçları 11 Mayıs, rövanşları ise 15 Mayıs'ta oynanacak. Play-off finali 24 Mayıs'ta oynanacak.