Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Diyarbakır Stadı'nda konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 yenen Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, maç sonrası basın toplantısında Ballet'in gördüğü kırmızı karta ve gelecek haftaki Galatasaray karşılaşmasına değindi.

Kadro derinliklerinin sınırlı olduğunu ve her oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu belirten Hasi, "Ballet'ye en çok hangi maçta ihtiyaç duyacağımı sorsanız, önümüzdeki Galatasaray maçını söylerdim. Bu nedenle yaşananlar üzücü oldu. Galatasaray da şu anda çok iyi durumda." dedi.

"POZİSYONU GÖREMEDİM"

Ballet'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu göremediğini söyleyen Hasi, hakemin kararına saygı duyduğunu vurguladı:

"Kırmızı kart pozisyonu da yaşandı. Ballet böyle bir oyuncu değil, bu karakterde bir futbolcu değil. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Pozisyonu göremedim ancak karar büyük ihtimalle doğrudur. Üzücü oldu. Ballet, gelecek maçta forma giyemeyecek."

SARI KART RİSKİNE KARŞI DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmayı üç aşamada değerlendiren Hasi, hafta boyunca oyuncularına rakibi ciddiye almaları gerektiğini söylediğini aktardı. Üç puan hedefiyle sahaya çıktıklarını belirten teknik direktör, oyuncularının oyuna hakim olduğunu ifade etti.

Maçın ikinci aşamasında sarı kart durumlarını dikkate aldıklarını anlatan Hasi, gelecek hafta forma giyememe ihtimali bulunan oyuncular için önlem aldığını ve bu kapsamdaki oyuncuları kaleci dışında oyundan çıkardığını söyledi.

Uzun süredir forma giymeyen Yira Sor'a da şans verdiklerini belirten Hasi, oyuncusunun çok iyi işler yaptığını dile getirdi. Hasi, 4-0'lık skorun ardından rahatladıklarını ve gol yediklerini kaydetti.

Takımının performansından memnun olduğunu vurgulayan Hasi, "Şu ana kadar oynadığımız 10 maçta elde ettiğimiz performansın tesadüf olmadığı açık. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı." ifadelerini kullandı. Hasi, Galatasaray deplasmanı öncesinde bu karşılaşmadan çıkaracakları dersleri değerlendireceklerini de söyledi.