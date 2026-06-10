Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, teknik direktörlüğe son olarak Belçika'da Anderlecht'i çalıştıran Arnavut teknik adam Besnik Hasi'nin getirildiğini duyurdu. Daha önce Anderlecht (iki dönem), Legia Varşova, Olympiakos, Al-Raed, Al-Ahli ve Mechelen'i çalıştıran 54 yaşındaki teknik adamın, Anderlecht ile ilk döneminde Belçika Jupiler Pro Lig ve Belçika Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Diyarbakır ekibi, 1. Lig'den yükseldiği geçen sezonda Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal ve son olarak Sertaç Küçükbayrak olmak üzere dört farklı teknik direktörle çalışmıştı.