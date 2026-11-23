Amedspor'da Mbaye Diagne ile yönetim arasında antrenmanlara katılım ve maaş alacakları üzerinden kriz çıktı. Kulüp, Senegalli futbolcunun milli aranın ardından dört antrenmana katılmadığını duyurdu. Diagne ise açıklamaya, "5 ay boyunca maaş almadan oynadım" sözleriyle karşılık verdi.

DÖRT ANTRENMAN İÇİN NOTER TESPİTİ

Kulübün açıklamasına göre, milli maç arası nedeniyle takıma verilen izin 12 Kasım'da sona erdi. Yönetim, Diagne'nin 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara izinsiz katılmadığını, bu durumun tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındığını bildirdi.

Amedspor, 18 Kasım'da gönderilen ihtarnameyle futbolcudan 72 saat içinde yazılı savunmasını sunmasını ve en geç 19 Kasım'da Diyarbakır'da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılmasını istediğini açıkladı.

Kulüp, belirtilen tarihte takıma katılmayan Diagne'nin avukatı aracılığıyla ilettiği savunmada sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım'da Diyarbakır'a döneceğini bildirdiğini aktardı. Savunma ve sağlık raporunun ilgili mevzuat ile sözleşme yükümlülükleri kapsamında değerlendirildiği, inceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde işlem yapılabileceği belirtildi.

"5 AY BOYUNCA MAAŞ ALMADAN OYNADIM"

Kulübün açıklamasının ardından Diagne, uzun süredir maaşını alamadığını öne sürdü. Futbolcu, "5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım" dedi.

Yönetime yönelik eleştirilerini sürdüren Diagne, "Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Amedspor'a emek verdiğini belirten Diagne, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Şimdi bana yalancı diyorsunuz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem."

Kulübün paylaşılan açıklamasında, Diagne'nin maaş alacaklarına ilişkin iddialarına yanıt yer almadı.