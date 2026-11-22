Amedspor'da Mbaye Diagne, teknik direktör Besnik Hasi'nin milli aradan sonra takıma dönmediği yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Senegalli golcü, evde olmasının nedeninin bilindiğini savundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler'de Hasi'ye, maç sonundaki basın toplantısında Diagne'nin kadroda bulunmaması soruldu.

HASI "ŞU ANDA NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM" DEMİŞTİ

Hasi, futbolcunun milli ara ve izin günlerinin ardından dönmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diagne'nin sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir."

DIAGNE: "HER ŞEYİ BİLİYORLAR"

Teknik direktörünün açıklamasının ardından paylaşım yapan Diagne ise "Her şeyi biliyorlar; evde olmamın nedenini de. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın; gerçek yakında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Diagne, Amedspor taraftarlarına da "Onların sözlerine inanmayın." diye seslendi.