Amedspor, Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu. Kutlamalar sırasında yıldız futbolcu Mbaye Diagne’nin ülkesinin bayrağı olan Senegal bayrağını açması ise tartışmalara neden oldu.

'EVİNE POLİSLER GİTTİ'

Diagne’nin 2 Mayıs’ta Iğdır FK ile oynanan maçın ardından saha içinde Senegal bayrağını açtığını ve bu bayrağa müdahale edilmek istendiğini hatırlatan Eren, yaşanan süreci Tele2'ye anlattı:

“Diagne bayrak açtı diye sıkıntı yaşamıştı, ben saha sıkıntısını bilmiyordum. Diagne’nin kendi balkonuna astığı bayraktan dolayı da evine polisler bugün gitmişti. O da şaşırıyor. Biri ihbar mı ediyor bilmiyorum. Polis gidiyor, Diagne’nin evi ve Senegal bayrağı olduğunu görünce tabii geri dönüyor.”

Eren, Senegal bayrağının yanlış algılanmasına da değinerek, “Maalesef Türkiye’de hâlâ geçmiş dönemden, renklerden, bayraklardan kaynaklı bir kaygı, korku var” ifadelerini kullandı.

'GÖZALTI İŞLEMİ YAŞAYABİLİRSİNİZ'

Ayrıca Diagne’nin ailesiyle statta yaşanan bir diyaloğu da aktaran Eren, “Geçen hafta Diagne’nin ailesini statta misafir etmiştik. Kendi aramızdaki yönetici ve çalışanlarla yaptığımız esprilerde, ‘Her an terör şubesi tarafından gözaltı işlemi yaşayabilirsiniz’ demiştik. Maalesef bunlar da yaşandı ama dediğim gibi biraz bilgi eksikliği, biraz da Senegal bayrağını bilmemekle ilgili bu tür olaylar yaşandı” dedi.