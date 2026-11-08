Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amedspor'u Leao, Lafont (k.k.), Batrakov ve Barış Alper'in golleriyle 4-3 mağlup etti. Konuk ekibin golleri ise Saba, Orban ve Sor'dan geldi.

UMUT MERAŞ'TAN MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Diyarbakır ekibinin tecrübeli eski milli futbolcusu Umut Meraş, karşılaşmanın ardından A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu. Kadro tercihlerine ilişkin yorumlarını paylaşan Meraş, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesini de şöyle değerlendirdi:

"Açıkçası konumumuzdan kaynaklı bizim takımdan ya ben ya başka bir Türk arkadaşımızın Milli Takım'a çağrılacağını düşünüyordum ama olmadı. Sergen Hoca geldi, ona da başarılar diliyorum. İnşallah en iyi şekilde temsil ederler ülkemizi, kalbimiz onlarla birlikte. Biz çalışacağız, Sergen Hoca son kararı verecek. İnşallah bir sonraki Milli Takım diyelim..."

Süper Lig'in 11. haftasında 23 puan toplayan Amedspor; maç fazlasıyla 22 puanlı Trabzonspor'un önünde, lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bulunuyor.