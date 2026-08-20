Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek ve Teknik Direktör Besnik Hasi, yeni sezon hazırlıkları, transfer süreci ve takımın son durumunu değerlendirdi. Şu ana kadar 17 transfer yaptıklarını açıklayan Şimşek, sıfırdan takım kurmanın zorluklarına dikkat çekti.

Diyarbakır'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında Amedspor yöneticileri ve teknik heyeti, Süper Lig'in ilk haftasındaki Erzurumspor galibiyeti ve hafta sonu oynanacak Kocaelispor maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda transfer süreci, kamp dönemi, altyapı çalışmaları ve takımın ligdeki hedefleri değerlendirildi.

'SIFIRDAN TAKIM KURMAK ZORDU'

Burdur kampının ardından Diyarbakır'da toplanarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, Galatasaray'dan Ali Turap'ın da katılmasıyla toplam 17 transfere ulaştıklarını söyledi. Geçen yıldan iskelet bir kadro kalmamasının işlerini zorlaştırdığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: “Transfer süreci gerçekten çok zordu. Geçen yıldan iskeletimiz olmadığı için sıfırdan bir takım kurmak kolay olmadı. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda kadromuzu oluşturduk. Lige yeni çıkmış bir takıma, Diyarbakır gibi bir yere transfer yapmak daha da zordu. Çünkü dünyadaki futbolcuların çoğu ağırlıklı olarak İstanbul'u biliyor. Dilimiz döndüğünce anlattık. Ayrıca sadece transferle bitmiyordu, sahamız ve tesislerimiz de tadilattaydı. Yönetim kurulu üyelerimiz gece gündüz mesai harcayarak Süper Lig'e uygun, 5 yıldızlı otel konforunda bir tesis hazırladılar. Emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

'KİMSE FENERBAHÇE GÜZELLEMESİ YAPMASIN'

Transfer sürecinde Fenerbahçe'den transfer taleplerinin karşılıksız kaldığını ve mecbur kalmadıkça kiralık oyuncu almayacaklarını vurgulayan Şimşek, şunları söyledi: “Fenerbahçe’den 4-5 futbolcu istedik. Ama hiçbir futbolcuyu bize vermediler. Basında tam tersi şeyler yazıldı. Kimse Fenerbahçe başkan ve yöneticisinin güzellemesini bize yapmasın. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe’ye oyuncu yetiştirmek için kurulmadık. Mecbur olmadıkça kiralık oyuncu almayız.”

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi ise yönetim kurulunun çok iyi işler çıkardığını ve ihtiyaç duyulan oyuncuları takıma kazandırdığını belirtti. Zor bir ligde mücadele edeceklerinin altını çizen Hasi, şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Yönetim kurulu sadece takım içerisinde değil, takım dışında da profesyonel bir ortam yaratmaya çalışıyor. İstediğim, ihtiyaç duyulan oyuncuları getireceklerini söylediler ve yapıyorlar. Takımdan şu anda memnunum. Ancak çok uzun ve zor bir lig olacak. 17 oyuncu geldi demek, 17 oyuncu da gitti demek. İlerleyen süreçte takımı daha da geliştirecek yeni oyuncu profillerine ihtiyacımız olabilir. Transfer dönemi hala açık, gidecek veya gelecek oyuncular olabilir.”