Cem YILDIRIM

Başkent Ankara’da 2025 Türkiye’sinde her gün ‘amele pazarı’ ayıbı yaşanıyor. Başkentin Dışkapı semtindeki amele pazarında sabah gün ağarırken iş bulma yarışı başlıyor. Günlük yevmiyeli işçi bulmaya gelen iş insanları, inşaat kalfaları ve nakliyeciler, daha ucuz fiyata anlaşmak için göçmenler ve yerli işçiler arasında sıkı bir pazarlığa giriyor. Türkiye’de sayıları her geçen gün artan göçmenlerin de uğrak yeri olan amele pazarında, ucuz işgücü nedeniyle gündelikçi yerli işçilerin de açıkta kalmaya başladığı belirtildi.

Ankara’da Dışkapı semtindeki amele pazarında sabah gün ağarırken iş bulma yarışı başlıyor.

Göçmenler önerilen fiyatı beğenmeyip kabul etmezse Türk işçiler günü boş geçirmemek için düşük fiyatlarla çalışmaya razı oluyor. Ankara’nın sabah ayazında, iş kıyafetleri ve çantalarındaki malzemeler ile bekleyen işçiler, her gelen araca yönelip “Ben yaparım abi” diyerek iş kapma yarışına giriyor.

ÖZBEK VE KIRGIZLAR

Kol ve beden işçisi olan, inşaatlarda ve taşımacılıkta çalışmak için bekleyen Türkmen, Özbek, Kırgız, Afgan ve Iraklı göçmenlerin yanı sıra Türk işçiler de sırt çantaları ile her sabah Dışkapı Köprüsü altına gelip, iş umudu ile bekliyor. Önlerinde duran ve işçi arayan araç sahipleri ile pazarlık yapıyor.

Başkent’te gündelik işe gitmek için yola dökülen göçmenler ve Türkler her sabah Dışkapı Köprüsü altına gelerek beklemeye başlıyor. İş ayırt etmeyen göçmenler ucuz işgücü oluşturuyor. Bu durumu fırsata çevirip amele pazarında işçi arayan patronlar da göçmenleri tercih ediyor. Türkler ve göçmenler, inşaatlarda sıvacı, fayans döşeme ve beden işçisi, nakliyelerde ise hamal olarak çalışıyor.