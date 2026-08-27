Manisa'da hastalardan ameliyat ücreti dışında para talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ortopedi uzmanı S.E., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

"AMELİYATI ASİSTANLAR YAPACAKSA PARA VERME"

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, S.E'nin 19 Mart'ta hastası İ.G'den ameliyatını yapmak için kişisel banka hesabına 45 bin lira istediği öne sürüldü. Bu iddia üzerine doktorun banka hesap hareketleri incelendi.

İncelemelerde, S.E'nin ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan 51 hastadan, ameliyatı kendisinin yapması karşılığında 22 bin ile 195 bin lira arasında değişen tutarlarda para talep ettiği tespit edildi.

Hastalara, ödeme yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimler tarafından gerçekleştirileceği söylendiği iddia edildi. Ödemelerin banka EFT kayıtlarıyla belgelendiği, elden ve nakit alınan tutarların ise bu miktara dahil olmadığı kaydedildi.

Banka kayıtlarına göre, 51 ayrı eylem kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 lira haksız menfaat elde edildiği belirlendi. Şüphelinin, soruşturma kapsamında tespit edilen 30 suçtan zarar gören kişiyle irtibat kurduğu da ortaya çıktı.