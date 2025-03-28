Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'deki özel hastanede bir hastaya acil müdahalede bulunulduğu esnada, yapılacak işlem ve kullanılacak malzeme yönünden fiyat pazarlığının yapıldığına dair görüntüleri Sözcü'nün gündeme getirmesinin üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede beyanına yer verilen müşteki H.E, 13 Ocak'ta şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binası olan Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne gittiğini, oradan Özel Aile Hastanesi'ne sevk edildiğini ve hastanede yoğun bakıma yatışının yapıldığını anlattı.

'7 BİN LİRA İSTEDİLER'

Kendisiyle ilgilenen doktorun anjiyo olması gerektiğini söylediğini ve ertesi gün sabah saatlerinde ise anjiyoya alındığını söyleyen müşteki H.E, şunları kaydetti:

"İşlem sırasında bana 3 stent takacakları, işlemin koldan mı yoksa kasıktan mı yapılacağı konuşuldu. İşlem koldan yapılmaya karar verildi. Koldan girmede ücret farkı olduğunu söyleyerek benden 7 bin lira talep ettiler. Bu parayı sanık H.Y. talep etti. Ardından bana stent fiyatları anlatıldı. Ben de devletin karşıladığı stentlerin takılmasını istedim. Bunun üzerine benimle ilgilenen doktor O.P. '2 tane stent takılacak.' dedi. İşlemler bittikten sonra yoğun bakım odasında kaldım. 15 Ocak günü muhasebe birimine giderek sanık H.Y. ile konuştum. Benden haksız yere ödeme aldıklarını söyledim."

İddianamede, müşteki H.E'nin, yapılan işlemler için kendisinden haksız yere ödeme alan sanık H.Y, kendisine 3 yerine 2 adet stent takan doktor O.P. ve ilk gittiği hastaneden kendisini sevk eden görevli personelden şikayetçi olduğu bilgisi verildi.

'MUHASEBECİ DEĞİLİM'

İddianamede ifadesine yer verilen sanık H.Y, hastanede muhasebeci olarak çalışmadığını, hastalara uygulanacak tedaviyi, hasta ve hasta yakınlarına detaylıca anlatmakla görevli olduğunu aktardı.

Olay günü müştekiye daha öncesinde bilgilendirme yaptığını öne süren H.Y, anjiyo işlemi esnasında kaç stent takılacağına doktorun karar verdiğini ve yarı steril alanın önünde beklediğini anlattı.

Stent takılmasına karar verildikten sonra hastanın istemesi üzerine yeniden bilgi vermeye başladığını kaydeden H.Y, hastanın kendisini çağırması nedeniyle o alana girmek zorunda kaldığını, görüntülerde yer almamasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılamış olduğu ücretsiz kurum stentlerinin bulunduğu bilgisini hastaya verdiğini ve hastanın daha sonra ücretsiz kurum stentini seçtiğini ifade ederek, suçlamaları kabul etmedi.