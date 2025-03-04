Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başak Demirtaş, paylaşımında sağlığının iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Herkese merhabalar, Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun."

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, özel izinle eşine ameliyatı öncesi refakat etmişti.