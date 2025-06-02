'Çift Kişilik Oda' dizisiyle ekranlara dönen Devrim Özkan geçen günlerde böbrek taşı nedeniyle ameliyat olmuştu.
Hastane odasından paylaşım yapan Özkan, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin... Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
26 yaşındaki oyuncu sağlık durumuna dair açıklamada bulundu. Fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan "Eh toparlıyoruz" diye yazdı.