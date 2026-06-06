Tıp dünyası, yaşlı nüfusun uzun vadeli beyin sağlığını derinden etkileyen çarpıcı bir araştırmayla çalkalanıyor. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan çalışmada Harvard'lı bilim insanları, ameliyat öncesinde hiçbir bunama (demans) belirtisi göstermeyen, 76 yaş ortalamasına sahip 560 yetişkini tam 6 yıl boyunca adım adım takip etti.

Hafıza ve düşünme becerilerini ölçen gelişmiş nörolojik testlerin ardından ortaya çıkan ameliyat sonrası istatistikler, tıp camiasında adeta kırmızı alarm verilmesine neden oldu.

Katılımcıların %15'i 'uçuruma yuvarlandı'

Rutin ve hastaların kendi istekleriyle seçtikleri (fıtık, safra kesesi, diz veya kalça protezi gibi) ameliyatların ardından hastaların beyin haritası şu şekilde şekillendi:

%25'i hasarsız atlattı: Hastaların dörtte birinin zihinsel yeteneklerinde hiçbir değişim kaydedilmedi.

%60'ında hafif düşüş görüldü: Katılımcıların büyük kısmında görülen hafif gerileme, yaşlanmanın normal bir evresi olarak açıklandı.

%15'i uçuruma yuvarlandı: Korkutucu olan kısım ise burası. Hastaların %15'inde, ameliyattan sadece bir ay sonra zihinsel yeteneklerde ciddi ve ani bir çöküş meydana geldi. Üstelik bu düşüş, sonraki 6 yıl boyunca kademeli olarak artarak devam etti.