İbrahim Tatlıses, yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Tedavi süreci ve son durumuna ilişkin açıklama, Başhekim Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren profesör doktor Bilgi Baca'dan geldi.

''SAFRA KESESİ İLTİHABI TANISI''

7 Nisan’da rahatsızlanarak hastaneye başvuran İbrahim Tatlıses’in safra kesesi iltihabı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı alındı.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tedavi sürecine yönelik şu bilgileri verdi: “7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, yoğun bakım servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlenildi ve Profesör Doktor Bilgi Baca ve cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilmeye karar verildi.”

''BASİT BİR AMELİYAT DEĞİLDİ, KOMPLİKE''

Sanatçının ameliyatını gerçekleştiren Bilgi Baca, operasyonun sabah saatlerinde yapıldığını ve sürecin planlı şekilde ilerlediğini ifade etti. Enfeksiyonun kontrol altına alınmasının ardından ameliyata geçildiği kaydedildi.

“İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra -tabi kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için- bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 9 gibi ameliyata aldık. Tabi komplike bir safra kesesiydi. Yani ciddi bir enfeksiyonu vardı. O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesisi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz.”

HAFTAYA TABURCU EDİLEBİLİR

Doktorlar, sürecin planlandığı şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki hafta taburcu edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.