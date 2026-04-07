Yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu yarın sabah ameliyat olacak. Daha önce 6 kez ameliyat olan ünlü oyuncu için dostları hastanede buluştu.

HASTANEDE MORAL KONSERİ

Çılgın Dershane oyuncusu ve müzisyen Ertunç hastane odasında şarkılar söylerken Aslı Bekiroğlu'na moral oldular.

DOSTLARI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR

Aslı Bekiroğlu yarın gerçekleşecek ameliyat sonrasında bir an önce iyileşip setlere geri dönmek istiyor.

TALİHSİZ KOMPLİKASYON

“Aslı Bekiroğlu; “Beni Böyle Sev”, “İkimizin Yerine”, “Gülümse Yeter”, “Yol Arkadaşım” ve “Jet Sosyete” gibi projelerle geniş kitlelerce tanındı. Ünlü oyuncu, miyom ameliyatı sırasında gelişen talihsiz bir komplikasyon nedeniyle birden fazla kez operasyon geçirmek zorunda kaldı.

Yaşadığı süreci ilk kez katıldığı bir programda paylaşan Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması sırasında bağırsaklarının yaklaşık 7 santimetrelik bir bölümünün yanlışlıkla kesildiğini ifade etti. Bu durumun ardından bir hafta içinde yeniden ameliyata alındığını, oluşan boşluğun kapatıldığını ancak sonrasında sızıntı meydana geldiğini belirtti. Aylar süren bekleme sürecinin ardından karnından alınan kas dokusunun sorunlu bölgeye yerleştirildiğini, fakat bunun da tam anlamıyla başarılı olmadığını dile getirdi. Şimdi ise bacağından alınacak kas dokusuyla yeni bir operasyon planlandığını söyledi. Ayrıca karnının bir tarafında stoma torbası bulunduğunu da ekledi.

Son iki yıl içinde toplam altı ameliyat geçiren 30 yaşındaki oyuncu, son operasyonunun ardından paylaştığı bir videoda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.”