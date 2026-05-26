Hazırlanan sağlık kurulu raporuna göre cerrah, bağırsaktaki tümörün bulunduğu bölge yerine hastanın sağlıklı kısmını aldı. Böylece kanserli doku vücutta kalırken hastanın sağlam bağırsağı kesilmiş oldu. Yetkililer, hastanın şimdi yeniden ameliyat olacağını açıkladı.

Olayın İngiltere’nin Kuzey Galler bölgesinde bulunan Ysbyty Gwynedd Hastanesi’nde yaşandığı belirtilirken, hastane yönetimi yaşananları "tamamen önlenebilir bir hata" olarak değerlendirip özür diledi. Skandal sonrası kurum içinde geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DÖVMEYİ TIBBİ İŞARET SANDI

Rapora göre ameliyat öncesinde hastanın vücudunda bulunan dövme, cerrah tarafından operasyon bölgesini gösteren işaret olarak yorumlandı. Bu yanlış değerlendirme nedeniyle bağırsağın yanlış tarafına müdahale edildi.

Uzmanlar, ameliyat öncesi doğrulama prosedürlerinin sağlık sistemlerinde en kritik güvenlik adımlarından biri olduğunu belirtiyor. Özellikle kanser operasyonlarında görüntüleme sonuçları, hasta dosyaları ve işaretlemelerin birden fazla ekip tarafından tekrar kontrol edilmesi gerekiyor.

BENZER HATALARIN SAYISI ORTAYA ÇIKTI

Skandalın ardından aynı sağlık kuruluna bağlı hastanelerde benzer yanlış operasyon vakalarının da yaşandığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre son dönemde en az 5 farklı yanlış müdahale vakası için inceleme yürütülüyor.

Yaşanan olay, İngiltere’de hasta güvenliği ve ameliyat denetimlerini yeniden tartışma konusu haline getirdi. Sağlık uzmanları, cerrahi süreçlerde insan hatasını azaltacak ek kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.