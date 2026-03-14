Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ameliyathane içinde yaşanan kavga sağlık çalışanlarını ve hastane yönetimini harekete geçirdi. İddiaya göre ameliyat sırasında iki anestezi teknikeri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı ayırmak isteyen bir hastane çalışanı ise neşterle yaralandı. Olayın ardından hastanede güvenlik ve polis ekipleri devreye girerken, kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre ameliyathanede görev yapan B.Y. ile E.Y. isimli iki anestezi teknikeri, tutanak düzenleme konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü.

NEŞTERLE KOLUNDAN YARALANDI

Olay Medya'nın haberine göre, kavgayı ayırmaya çalışan hastane çalışanı Bayram T., yaşanan arbede sırasında teknikerlerden birinin elindeki neşterle kolundan yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine hastane güvenliği ve polis ekipleri ameliyathaneye sevk edildi.

İKİ SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen iki anestezi teknikerini gözaltına aldı. Yaralanan hastane çalışanının ise tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldı. Kavgaya karışan iki teknikerin geçici olarak farklı hastanelerde görevlendirildiği belirtildi.