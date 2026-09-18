Mısır'da bir beyin cerrahı tarafından gerçekleştirilen operasyon, ameliyat sırasında yaşananlar nedeniyle dikkat çekti.

Süveyş Kanalı Üniversitesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Ali Salah, yaklaşık 10 yıldır el titremesi şikayeti bulunan Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed el-Zehrani'ye müdahale etti. Salah, hastanın titremesinin Parkinson hastalığına bağlı olduğunu ve beynin bazı bölgelerindeki işlevsel bozukluklardan kaynaklandığını belirtti.

AMELİYAT SIRASINDA TİTREME DURDU

Operasyon öncesinde hastanın MR ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri incelenerek beynin hedeflenen bölgesi milimetrik hassasiyetle belirlendi. Salah, bu süreci bir tür GPS teknolojisine benzetti ve hedeflenen bölgenin çok küçük bir alanda tespit edildiğini söyledi.

Cerrahlar, beynin talamus çekirdeğindeki hedef bölgeye ince bir iğne ile ulaştı ve ardından kontrollü bir termal işlem uygulandı.

UYANIK AMELİYAT

Ameliyat lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Zehrani, operasyon boyunca tamamen uyanıktı ve doktorlarla iletişim kurdu. Bu sayede cerrahi ekip, müdahalenin etkisini anlık olarak gözlemleyebildi.

Ameliyatın en dikkat çekici anı ise hastanın elindeki titremenin operasyon sırasında bir anda durması oldu. Salah, hastanın daha sonra bir bardak suyu rahatlıkla tutabildiğini ve dökmeden içebildiğini aktardı.

GÖRÜNTÜLER HASTANIN İSTEĞİYLE PAYLAŞILDI

Dr. Salah, görüntülerin paylaşılmasının hastanın kendi isteğiyle gerçekleştiğini belirtti. Zehrani'nin, benzer sorun yaşayan hastaların bu tür tedavi seçeneklerinden haberdar olmasını istediği ifade edildi.

Salah, bu tür operasyonların farklı titreme türlerinde farklı başarı oranlarına sahip olduğunu vurguladı. Doktor, cerrahi kararın hastanın durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"10 YIL BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLLER"

Dr. Salah, bu ameliyat için hastanın mutlaka 10 yıl boyunca titremesinin gerekmediğini belirtti. İlaç tedavisine yanıt alınamaması, yan etkilerin tolere edilememesi ya da titremenin günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemesi durumunda cerrahi seçeneklerin daha erken değerlendirilebileceğini söyledi.

Uyanık beyin ameliyatlarında hastanın bilinçli tutulması, cerrahların beynin konuşma ve hareket gibi kritik bölgelerini daha dikkatli değerlendirmesini sağlıyor. Bu nedenle bazı beyin ameliyatlarında hastanın uyanık kalması tercih ediliyor.