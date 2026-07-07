Hatay'daki Erzin Devlet Hastanesi hakkında hijyen ve enfeksiyon güvenliğine ilişkin ağır iddialar gündeme geldi. Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şubesi Başkan Vekili Metin Yılmaz, ameliyat malzemelerinin şebeke suyuyla temizlendiğini ve ameliyatlı hastaların enfeksiyon kaptığını söyledi.



Yılmaz, 2025’te incelemelerin ardından eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.





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Hastaneden alınan su numunelerinin Adana Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda incelendiğini ve endotoksin tespit edildiğini iddia eden Yılmaz, bu durumun resmi kayıtlara da geçtiğini savundu. Yılmaz, şu iddialarda bulundu: “Endotoksin tespit edilmesine rağmen ameliyat malzemeleri şebeke suyuyla dezenfekte edildi. Bu nedenle hastalar enfeksiyon kaptı. Bu bir isyan değil. Bu, Erzin halkının sağlığının tehdit altında olduğunun açık ihbarıdır.”



Yılmaz, sterilizasyon için önerilen ultraviyole sistemlerinin hastanede kurulmadığını, su depolarının da bakanlık standartlarına uygun şekilde bakımının yapılmadığını da sözlerine ekledi.





