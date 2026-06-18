Antalya'nın Kumluca ilçesinde ikamet eden 33 yaşındaki Selvihan Özdemir'in hukuk mücadelesi, 2024 yılının Ocak ayında spor yaparken talihsiz bir şekilde sağ dizinden sakatlanmasıyla başladı. Sakatlığın ardından devlet hastanesine başvuran ve burada ameliyat olması gerektiği söylenen Özdemir, "Bu ameliyatı yapamam" diyen doktorların ardından, bir arkadaşının tavsiyesiyle ilçedeki bir özel hastaneye başvurdu. Burada Uzman Doktor M.B.E. tarafından muayene edilen Özdemir, doktorun ameliyatı yapabileceğini belirtmesi üzerine operasyona ikna oldu ve 2024 Mart ayında ameliyat masasına yattı.
UYANDIĞINDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Ameliyat sonrası kendine gelen Selvihan Özdemir, sakat olan sağ dizinin değil, hiçbir sağlık sorunu bulunmayan sol dizinin ameliyat edildiğini fark ettiğinde büyük bir şok yaşadı. Olayı ve yaşadıklarını anlatan Özdemir, süreci şu sözlerle ifade etti:
"Ameliyat bitti. Serviste sol bacağım yanmaya başladı. Ama sağ bacağımda herhangi bir şey hissetmiyorum. Abime 'Sol bacağım çok acıyor bakabilir misin' dedim. Abim bakıp, 'Sağ bacağında hiçbir şey yok. Sol bacağını sarmışlar' dedi. Olayın etkisiyle şok oldum."
"Doktor Tutanak İmzalayarak Hatasını Kabul Etti"
Ailesiyle birlikte doktor M.B.E. ile görüşen Özdemir'in anlatımına göre; doktor ilk etapta hatasını kabul etmek istemese de sonrasında durumu kabullendi. Özdemir, doktorun ameliyat masraflarını ve yeni tedavi sürecini karşılayacağını belirten kendi el yazısı ve imzasıyla bir tutanak hazırlayarak kendilerine verdiğini iddia etti.
2 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Yaşanan bu skandalın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özdemir, burada gerçek sakatlığı olan sağ dizinden de ameliyat olmak zorunda kaldı ve bir ay içinde her iki dizinden operasyon geçirdi. Uzun süre yatağa bağımlı kalan ve işinden olan Özdemir, savcılığa yaptığı ilk başvurunun eksik evrak nedeniyle reddedilmesine rağmen pes etmedi.
Mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan, doktorun hatalı ameliyat yaptığını kanıtlayan resmi bir rapor alan Özdemir, doktor M.B.E. ve diğer sorumlular aleyhine "Doktorun hatalı teşhis ve tedavisi sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini" talebiyle 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
Selvihan Özdemir'in avukatı Ayşegül İnal ise sürece ilişkin olarak, "Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değildir. Zira müvekkilimin hiçbir şikayeti olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. İlgililer hakkında şikayetçi olduk. Aynı zamanda tazminat davasını açtık" ifadelerini kullandı. İlgili doktor ve görev yaptığı özel hastaneden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.