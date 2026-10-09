ABD Merkez Bankası ve ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), perşembe günü yaptıkları ortak açıklamayla American Express hakkında 350 milyon dolarlık para cezası kararı aldıklarını duyurdu. Düzenleyici kurumlar, bu yaptırımın temel gerekçesinin şirketin ulusal bankası aracılığıyla yürüttüğü operasyonlarda etkili bir kara para aklamayla mücadele uyum programı kuramaması olduğunu belirtti.

Yapılan detaylı incelemelerde, finansal suçlarla mücadele birimlerine yetersiz kaynak tahsisi yapıldığı, deneyimsiz personel çalıştırıldığı ve zayıf iç kontroller bulunduğu saptandı. OCC, American Express'in işlem izleme ve raporlama altyapısında kronik aksaklıklar bulunduğunu da rapora ekledi.

13 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM GÖZDEN KAÇTI

Kurumun paylaştığı verilere göre şirket, son 10 yıllık periyotta yaklaşık 13 milyar dolarlık şüpheli faaliyeti zamanında tespit edemedi, inceleyemedi ve ilgili yasal mercilere raporlayamadı. Düzenleyiciler, Amex'in operasyonlarında sınırlı hacme sahip mevduat ürünlerinin risklerine odaklanırken çok daha büyük hacimli kredi kartı faaliyetlerine gereken hassasiyeti göstermediğini vurguladı.

Bununla birlikte müşteri tanıma, kimlik doğrulama ve kapsamlı müşteri durum tespiti süreçlerinde de ciddi eksiklikler tespit edildi. Bu bulgular, şirketin risk yönetimi altyapısının mevcut hacme ve karmaşıklığa uygun şekilde çalışmadığını ortaya koydu.

Bu ağır yaptırım, küresel ölçekte faaliyet gösteren tüm finansal kuruluşların işlem izleme ve risk yönetimi altyapılarını sıkı denetlemesi gerektiğini hatırlatıyor. Düzenleyici kurumların uyum eksikliklerine karşı izlediği politika, ödeme sistemleri sektöründe köklü değişimleri zorunlu kılıyor.