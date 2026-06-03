New York Post'un haberine göre, X platformunda bir kullanıcının umumi tuvalette çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Biraz utanç verici bir soru ama bu kapağın önünde neden böyle bir boşluk var?" diye sormasıyla tartışma alevlendi. Kısa sürede 27 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma kullanıcılar; "Hijyen yüzünden mi?", "Erkeklerin anatomik rahatlığı için mi?" gibi yüzlerce tahmin yürüttü.

Tartışmaya hijyen ve tesisat uzmanları son noktayı koyunca, merak edilen gerçekler gün yüzüne çıktı.

Her şey 1955 yılındaki bir kanunla başladı

Uzmanların açıklamalarına göre bu yapının resmi adı "açık önlü klozet kapağı." Yani bu durum rastgele bir tasarım tercihi değil, ABD’de uzun yıllardır yasal olarak uygulanan bir standart.

1955 yılında yürürlüğe giren "Amerikan Standart Ulusal Sıhhi Tesisat Kodu" uyarınca, kamuya açık tuvaletlerde bu tasarımın kullanılması zorunlu kılındı. Bu yasa zamanla tüm dünyadaki modern tesislerin tasarımını da doğrudan etkiledi.

Peki, neden "U" şekli? İşte 3 temel sebeb

Uzmanlar, bu tasarımın arkasında yatan temel nedenleri şöyle sıralıyor...

Ön kısımdaki boşluk, kullanıcının ciltle temas alanını minimuma indirerek bakteri yayılma riskini azaltıyor. Ayrıca özellikle kadın kullanıcıların tuvalet sonrası temizlik esnasında ellerinin kapağa çarpmasını engelleyecek güvenli bir alan yaratıyor.

Erkek kullanıcıların ayakta veya oturarak kullanımı sırasında idrarın kapağın ön kısmına bulaşmasını önlüyor. Böylece bir sonraki kullanıcı için daha temiz bir alan kalıyor.

Umumi tuvaletlerdeki bu U tipi kapaklar, ev tipi standart klozetlere uyum sağlamıyor. Uzmanlar, bu tasarımın umumi tuvaletlerdeki kapak hırsızlığının önüne geçmek için de akıllıca bir yöntem olduğunu belirtiyor; çünkü çalınsa bile evde kullanılamıyor.

Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü

Açıklamaların ardından internet kullanıcılarından eğlenceli yorumlar gecikmedi. Bir kullanıcı, "Erkekler zaten klozet kapağını kaldırmadığı için bu boşluk onlar için sadece bir hedef tahtası işlevi görüyor" diyerek espri yaparken, bazı Amerikalı kullanıcılar ise Avrupa seyahatleri sırasında düz kapaklarla karşılaştıklarında, Amerikan tarzı U şeklindeki kapakların konforunu çok daha iyi anladıklarını itiraf etti.