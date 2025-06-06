Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte pek çok ülke resmi tatil ilan ederken, bu yıl listede sürpriz bir isim öne çıktı: Arjantin.

Dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede Kurban Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarına bayram süresince izin veriliyor. Tatil süresi ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor.

BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE TATİL?

Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Katar, Ürdün gibi Ortadoğu ülkeleri Kurban Bayramı’nı resmi tatil olarak ilan ediyor. Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Hindistan gibi Asya ülkelerinde de bayram tatili uygulanıyor.

Afrika’da Mısır, Fas, Nijerya ve Etiyopya, Avrupa’da ise Arnavutluk bayramı resmi tatil olarak kabul eden ülkeler arasında yer alıyor.

SÜRPRİZ ÜLKE: ARJANTİN

Latin Amerika ülkeleri arasında öne çıkan Arjantin, ülkedeki Müslüman nüfusu göz önünde bulundurarak Kurban Bayramı’nda Müslüman çalışanlara izin veriyor. Bu uygulama, bölgedeki diğer ülkelerden farklı olarak dikkat çekiyor. Arjantin, bayramda sadece Müslüman çalışanları kapsayan özel izin politikasıyla bölgedeki benzersiz örneklerden biri haline geldi.

BAZI ÜLKELER BÖLGE BÖLGE TATİL OLUYOR

Hindistan ve Filipinler gibi bazı ülkelerde Kurban Bayramı eyalet ya da bölge düzeyinde tatil olarak kutlanıyor. Örneğin Filipinler'de bayram 2002’de çıkarılan bir yasa ile resmi tatil ilan edilse de çoğunlukla Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde uygulanıyor.