Mehmet Emre ÖZTÜRK

ABD ve İsrail’lin İran’a yönelik saldırıları devam ederken Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicuor Dan’ın talebi üzerine ABD’nin Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü’ne asker ve savaş uçağı konuşlandıracağı ifade edildi.

‘YENİ CEPHE OLMAMALI’

Bu gelişmenin son derece kritik olduğunu dikkat çeken emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ”Türkiye, Karadeniz’de Montrö rejimi sayesinde Ukrayna Rusya Savaşının başından bu yana tarafsız ve dengeli bir politika uygulamakta. Aynı şekilde Ankara, İran’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu da en üst seviyede açıkladı. Karadeniz’in İran’a yönelik Amerikan hava harekatının ileri üssüne dönüştürülmesi bu ilkelere açıkça aykırıdır.

Türkiye asla ve asla böyle bir operasyonun parçası olmamalıdır. Bu çerçevede Türk hava sahası İran’a yönelik saldırılar için kullanılmamalıdır. Aksi takdirde Karadeniz, istemeden de olsa çok daha büyük bir savaşın cephe hattına dönüşebilir” dedi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?

1936’da imzalanan Möntrö, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ve yönetimini tamamen Türkiye’ye veren, savaş gemilerinin geçişini kısıtlayan ve ticari gemilere serbesti tanıyan uluslararası bir anlaşmadır. İsviçre’de imzalanan bu sözleşme, Türkiye’nin boğazlar üzerindeki tam egemenliğini garantiler ve Karadeniz güvenliğini sağlar.