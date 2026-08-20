ABD’nin uzun vadeli devlet tahvilleri, Hazine Bakanı Scott Bessent’ın piyasaları desteklemeye yönelik sürpriz müdahalesinin yatırımcıların endişelerini yatıştırmada yetersiz kalmasıyla perşembe günü yeni bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. 30 yıllık ABD tahvil getirisi, Hazine’nin çarşamba günkü açıklamasının ardından yaşanan 0,09 puanlık düşüşün büyük kısmını geri alarak, New York sabah işlemlerinde 0,07 puan artışla %5,26 seviyesine yükseldi. Tahvil getirileri ile fiyatlar ters orantılı hareket ettiğinden dolayı altın fiyatları da düşüşe geçti.

Ons altın dün bu açıklamanın ardından son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 4.524 doları gördükten sonra bugün yüzde 1,59 değer kaybı yaşayarak 4.452 dolara kadar geriledi.

Ons altındaki düşüş gram altını da destekledi. Dün son 3 ayın zirvesi 6.980 liradan bugün 6.848 liraya kadar düştü.

HAZİNE ALIM MİKTARINI İKİ KATINA ÇIKARDI

Hazine Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, 10 ila 30 yıl vadeli menkul kıymet alımlarını "en az iki katına" çıkaracağını ve söz konusu operasyonları 2 milyar dolardan "en az" 4 milyar dolara yükselteceğini bildirdi.

Diğer küresel tahviller de çarşamba günkü kazançlarının çoğunu geri verdi. İngiltere’nin 30 yıllık devlet tahvili getirisi, daha önce yaşanan 0,05 puanlık düşüşün ardından 0,04 puan artarak %5,82’ye ulaştı.

ENFLASYON VE KAMU BORCU KAYGILARI DERİNLEŞTİRİYOR

Perşembe günü gözlemlenen satışlar, yatırımcıların ABD’nin giderek artan kamu borcu yükü ve politika yapıcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki savaşıyla tetiklenen enflasyon patlamasını dizginleyip dizginleyemeyeceği konusundaki derin endişelerini bir kez daha ortaya koydu.

Hazine’nin borç geri alım planı karşısında şaşkınlık yaşayan birçok Wall Street analisti, bu adımın yatırımcı kaygılarını gidermek için yeterli büyüklükte olmadığını vurguluyor. Hazine Bakanlığı verilerine göre, ABD’nin ulusal borcu salı günü 40 trilyon dolarla tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Çarşamba günkü duyurunun ardından sert düşüş kaydeden ABD doları, perşembe günü de gerilemesini sürdürdü. Doların önde gelen para birimleri karşısındaki değerini ölçen endeks, çarşamba günü yaşanan %0,8’lik düşüşün ardından perşembe günü %0,3’e kadar geriledi; daha sonra ise gün içindeki kayıplarının yaklaşık yarısını topladı.

ANALİSTLERDEN UYARI: STRATEJİK PLAN EKSİK

MUFG analistleri, ABD Hazine Bakanlığı’nın bu programsız açıklamasının "stratejik bir plandan yoksun" olduğu izlenimi yarattığını belirtti. Analistler, "Bu açıklamanın ardından ortaya çıkan tehlike, adımın ters tepmesi ve yatırımcıların ABD varlıklarını tutma veya ABD dolarına maruz kalma iştahının azalmasıdır" değerlendirmesinde bulundu. MUFG yetkilileri ayrıca Bessent’ın, ABD’nin mali açığını azaltmak yerine piyasa sinyallerine odaklanarak kendi tavsiyelerine uymadığını ekledi.

Columbia Threadneedle Investments Küresel Faiz ve Sınırsız Sabit Getirili Menkul Kıymetler Başkanı Keith Patton ise Bessent’ın açıkladığı planın, Fed’in geçmişteki başarılı parasal genişleme programlarına kıyasla "önemsiz" kaldığını ifade etti. Patton, "Bu tür müdahaleler ancak özellikle harcamalar bazında temel politika adımlarıyla desteklenirse işe yarar" dedi ve yakın gelecekte harcamalarda bir kısıntı beklenmediğini vurguladı.

Société Générale Küresel Döviz Stratejisi Başkanı Kit Juckes ise Hazine açıklamasının getirileri düşük tutmaya yetip yetmeyeceğinin tartışmalı olduğunu aktardı. Juckes, "ABD’nin kamu elindeki borç seviyesi GSYİH’nin %100’üne ulaşırken ve bütçe açıkları yüksek seyretmeye devam ederken, yabancı yatırımcıların ABD varlıklarını satın alma isteği giderek büyüyen bir sorun haline gelecektir" dedi.

Juckes, bu durumun "ABD’yi mali politikaları sıkılaştırmaya, daha yüksek borçlanma maliyetlerini kabul etmeye ya da doların zayıflamasına izin vermeye zorlayacağını" belirterek, "Piyasanın hangi çözümü en olası gördüğünü tahmin etmek hiç de zor değil" ifadelerini kullandı.