Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, ABD'nin 250’nci kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırladığı listede, ülkede yaşayan yabancı doğumlu en zengin isimlerin güncel sıralamasını yayımladı. Açıklanan veriler, ABD’deki toplam milyarder servetinin önemli bir kısmının göçmen girişimcilerin elinde toplandığını ortaya koydu.

MİLYARDER SAYISINDA ARTIŞ

Geçen yıl 125 kişi ve 1,3 trilyon dolar olan göçmen milyarder varlığı, bu yıl 144 kişi ve 2,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Göçmenler, ABD’deki tüm milyarderlerin yaklaşık yüzde 15’ini oluştursa da toplam milyarder servetinin dörtte birini kontrol ediyor.

Küresel ölçekte en zengin 10 kişiden 3’ünün ABD’ye sonradan yerleşen göçmenler olduğu kaydedildi.

ZİRVEDEKİ DEVLER VE TÜRK İSİMLER

Listenin üst sıralarında Güney Afrika doğumlu Elon Musk, Google kurucularından Sergey Brin ve Nvidia kurucu ortağı Jensen Huang yer alıyor. Bu üç ismin toplam varlığı, göçmen milyarder servetinin yüzde 60’ından fazlasını temsil ediyor.

Türkiye doğumlu girişimciler de listede dikkat çeken isimler arasında yer buldu:

Havacılık ve uzay sanayi şirketi Sierra Nevada Corporation’ın sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen, Amerika'nın en zengin göçmenleri arasında gösterildi.

Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya ise 12,2 milyar dolarlık servetine karşın, vatandaşlık statüsü nedeniyle ABD listesi yerine Forbes Türkiye sıralamasında değerlendirildi.

HİNDİSTANLI MİLYARDERLER LİDER

Listede temsil edilen ülke ve bölge sayısı geçen yıla göre artarak 45’e yükseldi. Haiti, Filipinler, Polonya ve İspanya listeye yeni dahil olan ülkeler arasında yer alırken, Guatemala hisse değer kaybı sonucu listedeki tek milyarderini kaybetti.

Listeye 19 milyarder çıkaran Hindistan, en çok temsil edilen ülke unvanını korudu. Hindistan’ı 11’er milyarder ile İsrail ve Tayvan izledi.

GİRİŞİMCİLİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sıralamada yer alan iş insanları, ABD pazarının sunduğu yenilikçi dinamiklerin ve girişimcilik potansiyelinin altını çizdi. Eğitim veya çalışma amacıyla ülkeye gelen ve zamanla dev şirketler kuran milyarderler, pazardaki fırsatların geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Sıralamadaki net servet hesaplamaları 8 Temmuz verileri baz alınarak gerçekleştirilmiş olup, ABD dışında ikamet eden vatandaşlar kapsama dahil edilmemiştir.