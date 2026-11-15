Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde 2018 yılında hamile eşi Semra Aysal'ı uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal'ın, altı yılın ardından tahliye edilmesi Amerika Birleşik Devletleri basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD'nin önde gelen ve en çok okunan gazetelerinden New York Post, Türkiye gündemini sarsan bu gelişmeyi ana sayfasından manşete taşıyarak okuyucularına duyurdu.

Haberde, hayat sigortası parasını alabilmek için hamile eşini yaklaşık 300 metrelik uçurumdan iterek ölüme gönderen ve müebbet hapse mahkum edilen Hakan Aysal'ın sadece altı yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmasının büyük bir tepkiye yol açtığı vurgulandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2018 yılındaki ölüme ilişkin verilen müebbet hapis cezasına yönelik itirazı incelediği süreçte Aysal'ın yüksek güvenlikli cezaevinden tahliye edildiğini aktaran gazete, haberi Türk basınındaki kaynaklara dayandırdı.

Haberde ayrıca Hakan Aysal'ın avukatının yaptığı açıklamalara da yer verildi. Avukatın, müvekkilinin yaklaşık dört yılını hücrede geçirdiği altı yıllık haksız tutukluluk sürecinin sona erdiğine yönelik ifadelerini aktaran New York Post, çiftin trajik olaydan kısa bir süre önce Kelebekler Vadisi'nde çektirdiği son fotoğrafı da sayfasına taşıdı.

Türkiye'de yargı süreci ve kamuoyu vicdanı açısından tartışmalara neden olan tahliye kararı, Amerikan basınının manşetlerine taşınmasıyla birlikte uluslararası kamuoyunda da ses getirdi.