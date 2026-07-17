ABD'de Trump yönetimi, yabancı öğrencilerin ülkedeki statülerini ve vize süreçlerini doğrudan etkileyecek olan sert tedbir paketine ilişkin nihai kararı açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, uluslararası öğrenciler federal hükümetten özel onay almadıkları sürece ABD'de dört yıldan fazla kalamayacak.

ÜNİVERSİTELERİN ESNEKLİK STATÜSÜ ELİNDEN ALINIYOR

Yürürlüğe girecek yeni kurallar kapsamında öğrencilerin akademik program değiştirmeleri ve üniversiteler arasında geçiş yapmaları da kısıtlanıyor. Şimdiye kadar yükseköğretim kurumları vize sürelerini uzatma konusunda doğrudan yetki sahibiyken, yeni dönemde bu yetki tamamen federal idareye devredilecek.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Eylül ayında uygulanmaya başlanacak politikanın "yaygın vize ihlallerinin önüne geçmeyi ve düzenli güvenlik denetimleriyle ulusal güvenliği pekiştirmeyi" amaçladığını savundu. Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA) ise söz konusu adımı "yanlış yönlendirilmiş ve gereksiz" olarak nitelendirdi.

"SÜRESİZ KALIŞ" UYGULAMASI SONA ERİYOR

Mevcut sistemde, F-1 öğrenci vizesi ve J-1 değişim vizesiyle ABD'ye gelen uluslararası öğrenciler, eğitimlerini tamamlayana kadar ülkede kalmalarına imkan tanıyan "statü süresi" esasına göre kabul ediliyordu. Yeni kural ise bu esnekliği ortadan kaldırarak katı bir zaman sınırı getiriyor.

Karara ilişkin açıklamalarda bulunan İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, "On yıllardır yabancı öğrencilerin ABD'ye ucu açık sürelerle kabul edilmesi, binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak adına sürekli yeni derslere kaydolarak göçmenlik sistemimizi suistimal etmesine zemin hazırladı" değerlendirmesinde bulundu.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER DOĞRUDAN ETKİLENECEK

ABD'de lisans eğitimi genel olarak dört yıl sürse de doktora ve yüksek lisans gibi lisansüstü programların tamamlanması sıklıkla bu süreyi aşıyor. Ülkedeki uluslararası öğrencilerin büyük bir bölümü, özellikle zaman alıcı araştırmalar gerektiren bilim ve teknoloji (STEM) alanlarındaki lisansüstü programlarda eğitim görüyor.

Saha araştırmaları, yayın süreçleri ve finansman yetersizlikleri gibi etkenlerin öğrenim süresini uzattığı bilinirken, yeni kuralın bu gruptaki öğrencileri zora sokacağı belirtiliyor. Ayrıca düzenlemeyle, mezuniyet sonrası öğrencilere ülkeden ayrılmaları veya vize statülerini değiştirmeleri için tanınan 60 günlük yasal süre de 30 güne düşürüldü.

"VAR OLMAYAN BİR SORUNA ÇÖZÜM ARAMA ÇABASI"

Okullara uluslararası öğrenci kaydı konusunda danışmanlık yapan NAFSA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Fanta Aw, karara sert tepki gösterdi. Aw, "Bu yeni politika, uzun yıllardır son derece etkili bir şekilde işleyen bir sisteme belirsizlik, bürokrasi ve korku enjekte ediyor. Bu adeta var olmayan bir soruna çözüm arama çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu hamle, Trump yönetiminin ABD'deki yabancı öğrenci sayısını düşürmeye ve genel göçmenlik akışını sınırlandırmaya yönelik geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yönetim daha önce de bazı prestijli üniversitelerdeki yabancı öğrenci kontenjanlarına sınır getirmeye çalışmış ve ABD dış politikasını eleştiren öğrencilerin vizelerini iptal etmek üzere adımlar atmıştı.