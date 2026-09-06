Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Türkiye’ye ilişkin iddialarıyla ilgili hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklama yapması gerektiğini belirterek, “Türkiye adına ABD’ye hangi taahhütler verilmiştir? diye sordu.

Vance, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı bölge ülkelerinin İran’a “bedel ödetilmesi” konusunda kendilerine yardımcı olduğunu açıklamıştı. Arıkan, Vance’in bu sözlerine sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Mahmut Arıkan

İKTİDAR CEVAPLASIN

- “ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın, Türkiye ve bölge ülkelerinin ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına perde arkasından destek verdiği iddiası son derece vahimdir.

- İktidara açıkça soruyoruz, JD Vance’ın açıklamalarına karşı yalanlama yapacak mısınız?

- Eğer sükut ile ikrar edecekseniz; Türkiye adına ABD’ye hangi taahhütler verilmiştir?

- Milletimizden gizlenen bir iş birliği söz konusu mudur?

- Milletimize derhâl ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklama yapmalıdır.”