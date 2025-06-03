Variety kaynaklı habere göre "King of the Hill" adlı animasyon dizisinde John Redcorn karakterine sesiyle hayat veren oyuncu Jonathan Joss, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 59 yaşındaki aktörün yol kenarında hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu bildirdi.
TETİKÇİ GÖZALTINDA
Yetkililer, saldırının ardından olayla bağlantılı olduğu düşünülen 56 yaşındaki Sigfredo Alvarez Ceja'nın gözaltına alındığını açıkladı. Olayın nedeni ve detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.
Jonathan Joss, yalnızca seslendirme çalışmalarıyla değil, aynı zamanda yer aldığı çeşitli film ve dizilerdeki rolleriyle de tanınıyordu. Oyuncunun beklenmedik ölümü, hayranlarını ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu.