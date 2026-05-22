Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayı faiz kararı öncesinde dev bankadan kritik bir rapor geldi. JPMorgan, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin piyasa üzerindeki baskısını işaret ederek, bankanın politika faizinde yukarı yönlü bir adım atacağını öngördü.

FAİZ ORANINDA HEDEF YÜZDE 40

JPMorgan analistleri tarafından hazırlanan raporda, 11 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dikkat çekildi. Banka mevcut durumda yüzde 37 seviyesinde bulunan haftalık repo faizinin 300 baz puanlık bir artışla yüzde 40’a çıkarılmasını bekliyor. Raporda, bu artışın toplantı tarihinde veya piyasa koşullarına göre daha erken bir tarihte yapılabileceği vurgulandı.

TÜRK LİRASI İÇİN RİSK UYARISI

Piyasalardaki dalgalanmanın nedenlerine değinen JPMorgan analistleri, artan siyasi risklerin Türk lirası açısından kritik bir döneme denk geldiğini belirtti. Analizde şu ifadelere yer verildi:

"Artan siyasi riskler, Türk lirası için elverişsiz bir konjonktür oluşturuyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak adına yakın vadede faiz artırımına gitme ihtimalini güçlendiriyor."