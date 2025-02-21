Amerikalı dalgıçlar, 300 yıldan daha eski bir gemi enkazını keşfettiklerinde bir ganimetle karşılaştılar. unionrayo'da yer alan habere göre bu ganimet, 1715 yılında Avrupa'ya zenginlik taşımak üzere yola çıkan İspanyol donanmasının Kızılderili Filosu'na aitti. Ancak, o dönemde Amerikan kıyılarını etkileyen büyük kasırgalardan biri, filonun batmasına yol açarak, tüm zenginliklerin üç yüzyıl boyunca denizin dibine gömülmesine neden oldu. Gemi, Vero Beach yakınlarında batmıştı.

Bu gemiden ele geçirilenler, o dönemde büyük değere sahip olan dört ve sekiz "reale" değerindeki gümüş sikkelerdi. Bugün, bu sikkeler doğru şekilde muhafaza edilirse, uluslararası müzayedelerde yüksek fiyatlara satılabilir. Hatta, birkaç yıl önce benzer bir sikke 588.000 dolara alıcı bulmuştu!

Yüzeye çıktıklarında, dalgıçlar, ABD kıyılarında batan gemileri kurtarma konusunda uzmanlaşmış keşif grubu 1715 Fleet-Queen Jewels, LLC ile iletişime geçti.

Şu anda, denizden çıkarılan bu sikkeler ve diğer buldukları nesneler, temizlenip düzgün bir şekilde analiz edilebilmesi için bir dönüşüm sürecinden geçiriliyor. Çünkü bu nesneler, üç yüzyıl boyunca tuzlu su ve kum tarafından aşındırılmış durumda. Uzmanlar, kurtarılabilen her ayrıntıyı koruyabilmek için titizlikle çalışıyorlar.