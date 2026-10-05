Burak TATARİ/SÖZCÜ

Gazeteci Burak Tatari'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü yazar John Perkins, ABD Başkanı Donald Trump dönemi ve Ankara-Washington hattındaki dengeleri değerlendirdi. Perkins, Türkiye'nin yeni dönemde ABD politikalarına karşı uyanık davranması gerektiğinin altını çizdi.

"GEÇMİŞ ANLAŞMALARI BOZABİLİR"

Kendi ülkesindeki yönetim anlayışını eleştiren Perkins, ailesinin 300 yılı aşkın süredir ABD'de yaşadığını ve sadık bir vatandaş olarak mevcut durumdan derin bir düş kırıklığı duyduğunu ifade etti. Türkiye dahil hiçbir ülkenin ABD'ye gözü kapalı güvenmemesi gerektiğini belirten Perkins, Trump'ın uluslararası sözleşmeleri tek taraflı feshetme potansiyeline dikkat çekti. Yazar, Trump’ın geçmişte Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini, NATO ve Avrupa Birliği’ni tehdit eden adımlar attığını hatırlatarak mevcut taahhütlerin her an bozulabileceği uyarısında bulundu.

BIÇAK SIRTINDA DENGE POLİTİKASI

Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve bölgedeki ağırlığına değinen Perkins, Ankara'nın Rusya, İran ve Çin ile kurduğu ilişkiler nedeniyle oldukça hassas bir noktada bulunduğunu kaydetti. Türk devlet yönetiminin ciddi bir diplomatik denge üzerinde hareket etmek durumunda olduğunu aktaran Perkins, ülkenin hem stratejik gücünü korumak hem de ihtiyaç duyduğu kaynakları temin etmek adına zorlu bir süreç yönettiğini ifade etti. Türkiye'nin küresel ölçekte örnek bir duruş sergileyebilecek potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

"TRUMP'A KARŞI ÇIKMAK RİSK YARATIR"

Trump'ın uluslararası siyasette öngörülemez bir figur olduğuna işaret eden Perkins, doğrudan cephe almanın risklerine değindi. Washington yönetimiyle yürütülecek temaslarda son derece dikkatli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan yazar, Trump'a karşı sergilenecek sert tutumların ciddi sonuçlar doğurabileceği mesajını verdi.