Dünyayı sarsan 11 Eylül terör saldırılarının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırının ana failleri henüz nihai kararla cezalandırılmadı.

Saldırıların baş mimarı olarak bilinen ve sosyal medyada Türk kullanıcılar tarafından yıllardır fotoğrafı mizah amaçlı kullanılan Halid Şeyh Muhammed ile beraberindeki iki sanık, Ağustos 2024'te idam cezasından kaçınmak amacıyla suçlarını kabul ederek müebbet hapis istemiyle anlaşma yoluna gitmişti.

Ancak karar kamuoyundaki tepkiler üzerine ABD Savunma Bakanlığı tarafından iptal edildi. Suç itirafı anlaşmasının rafa kaldırılmasıyla birlikte, sanıklar için idam cezası ihtimali yeniden masaya geldi.

Kuzey Carolina'daki ABD Askeri Mahkemesi, uzayan delil tartışmaları ve usul anlaşmazlıkları nedeniyle duruşma tarihini son olarak Haziran 2028'e erteledi. Çeyrek asırdır çözülemeyen hukuki süreçler ve ertelemeler, adalet bekleyen kurban yakınları ile kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.

2006'DAN BERİ AYNI CEZAEVİNDE

2003 yılında Pakistan'da yakalandıktan sonra gizli CIA hapishanelerinde tutulan ve 2006'dan bu yana Guantanamo'da cezaevinde bulunan Halid Şeyh Muhammed, 11 Eylül planının yanı sıra 1993'teki Dünya Ticaret Merkezi bombalaması ve gazeteci Daniel Pearl'ün katledilmesi gibi birçok eylemin de sorumluluğunu üstlenmişti.