İzmir’in Menderes ilçesindeki antik Notion kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda, Pers İmparatorluğu’na ait tarihi bir defineye ulaşıldı. Michigan Üniversitesi bünyesindeki Notion Arkeoloji Projesi ekibi tarafından bir evin tabanında gerçekleştirilen çalışmalarda, gömülü halde bulunan küçük bir çömlekten 2 bin 500 yıllık saf altın sikkeler çıktı.

Uzmanlar, bu değerli sikkelerin, antik dönemdeki Pers-Atina savaşlarında görev yapan paralı askerlerin maaş ödemelerinde kullanıldığını tahmin ediyor.

Kazı raporlarına göre, altın define, Helenistik döneme ait bir konutun altında kalmış daha eski bir yapının oda köşesinde keşfedildi.

Keşfe liderlik eden Michigan Üniversitesi Akdeniz Sanatı ve Arkeolojisi Profesörü Christopher Ratte, paraların güvenlik amacıyla gömüldüğünü ancak sahibinin geri dönemediğini belirtti. Ratte, “Kimse değerli metallerden oluşan bir defineyi geri alma niyeti olmadan gömmez. Dolayısıyla, böyle bir definenin günümüze kadar korunmasını ancak en ciddi talihsizlikler ve ani gelişen olaylar açıklayabilir” bilgisini verdi.

Liman kenti olan ve Büyük İskender’in varışına kadar sürekli el değiştiren stratejik konuma sahip Notion, askeri operasyonların merkezinde yer alıyordu.