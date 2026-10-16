Dünya genelinde evlerin vazgeçilmez teknolojik aletleri arasında yer alan çamaşır makineleri, ABD'deki konutlarda oldukça nadir bulunuyor. Milyonlarca Amerikan vatandaşı, çamaşır yıkama ihtiyacını onlarca yıldır mahalle aralarında hizmet veren kamuya açık çamaşırhanelerde karşılıyor.

1930'lu yıllarda başlayan bu gelenek, günümüzde ev tipi teknolojiye erişim kolaylaşmasına rağmen etkinliğini koruyor.

BÜTÇE YÖNETİMİ VE YER TASARRUFU ÖN PLANA ÇIKIYOR

ABD'de çamaşırhane kültürünün yaygın olmasında ekonomik tercihler ve kullanım alışkanlıkları önemli bir rol oynuyor. Çamaşır makinesi satın almak için tek seferde yüksek tutarda harcama yapmak yerine, çamaşırhanelerde parça başına küçük ödemeler yapılması bir finansal avantaj olarak görülüyor.

Ayrıca çamaşırhanelerin tercih edilmesiyle birlikte; evlerde makine için alan ayrılmasına gerek kalmıyor, bireysel elektrik ve su tüketim maliyetleri de doğrudan düşürülmüş oluyor.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE 'ÇAMAŞIR MAKİNESİ' YASAĞI

Ülkeye sonradan gelen göçmenler veya evinde makine kullanmak isteyen vatandaşlar ise hukuki engellerle karşılaşıyor. ABD'deki birçok konutun kira sözleşmesinde, bina tesisatını korumak ve olası su basması risklerinin önüne geçmek amacıyla evde çamaşır makinesi kullanımını yasaklayan özel maddeler yer alıyor.