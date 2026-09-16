Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Pasifik’in el değmemiş doğasıyla tanınan ada ülkesi Palau’da devasa bir askeri altyapı hamlesine girişmesi, bölgede İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma acı hatıraları yeniden canlandırırken yerel halk arasında büyük bir savaş korkusuna yol açtı.

Washington yönetiminin Asya-Pasifik stratejisinde kritik bir eşik olarak gördüğü Palau, önümüzdeki yıldan itibaren ABD ordusunun deniz aşırı inşaat ve altyapı faaliyetlerinin merkez üssü haline gelmeye hazırlanıyor.

Stratejik hamle kapsamında, Japonya tarafından İkinci Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen ancak zamanla kullanılmaz hale gelen harap durumdaki tarihi iskele tamamen yeniden inşa edilecek.

500 MİLYON DOLAR HARCANACAK

Yaklaşık 500 milyon dolarlık devasa bir bütçeyle hayata geçirilecek proje çerçevesinde, ada etrafındaki limanın derinleştirilmesi ve ABD Donanması’na ait dev savaş gemilerinin kolayca yanaşabileceği üst düzey bir askeri deniz üssüne dönüştürülmesi planlanıyor.

Bölgedeki Çin nüfuzuna karşı bir caydırıcılık unsuru olarak kurgulanan bu tahkimat, adanın sakin yapısını bir anda küresel bir askeri hedef haline getirme riski taşıyor.

SÜPER GÜÇLERİN ARASINDA KALMAKTAN KORKUYORLAR

Yaşanabilir toplam kara alanı 177 kilometrekareden bile az olan bu küçük ada ülkesinde yaşayan Palau halkı ise geçmişin yıkıcı hayaletleriyle yeniden yüzleşmenin tedirginliğini yaşıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik cephesindeki en kanlı çatışmalara tanıklık eden adalılar, olası bir küresel süper güç hesaplaşmasında yeniden hedef olmaktan endişe duyuyor.

Washington yönetimine çağrıda bulunan yerel yetkililer ve ada sakinleri, Palau’nun devlerin güç mücadelesinde bir tampon bölgeye çevrildiğini belirterek, yeni bir savaşın patlak vermesi halinde bu kadar kısıtlı bir alanda sivil halkın nasıl korunacağına dair ABD'den acil açıklamalar ve güvenlik garantileri talep ediyor.