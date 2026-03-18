Dalio, bugünü anlamak için tarihin tozlu sayfalarını açtı ve 1956 Süveyş Krizi’ni hatırlattı. O dönem dünyayı yöneten ve sterlini "rezerv para" yapan İngiltere, Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesiyle sarsılmıştı. İngiltere; Fransa ve İsrail ile birlikte saldırdı ancak ABD ve Sovyetler "dur" dediğinde arkasına bakmadan çekilmek zorunda kaldı.

İngiltere sadece bir kanalı değil, imparatorluğunu da kaybetti. Sterline güven bitti, sömürgeler tek tek koptu. Dalio uyarıyor: "Hürmüz, Amerika'nın Süveyş'idir. Burayı kontrol edemeyen bir süper güç, artık süper değildir."

DÜNYANIN ŞAH DAMARI: NEDEN HÜRMÜZ?

Hürmüz Boğazı sadece bir su yolu değil, dünya ekonomisinin oksijen borusudur:

Dünya arzının %20’si, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ise %25’i bu tünelden geçiyor.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Irak’ın tüm serveti bu kapıdan dünyaya akıyor.

Dalio durumu şöyle özetliyor: "Bir otoyolun tek bir tüneli var ve birisi girişine oturup 'kimse geçemez' diyor. İran şu an tam olarak bunu yapıyor."

38 TRİLYON DOLARLIK BORÇ YÜKÜ

Dalio’nun analizindeki en kritik nokta ekonomi. Bir süper güç aşırı borçlandığında (ABD şu an 38 trilyon dolar borçlu), küresel güvene ihtiyaç duyar.

Güven biterse para kaçar: Eğer ABD, "benim korumam altındaki ticaret yollarını kimse kapatamaz" imajını Hürmüz'de yerle bir ederse, dünyaya verdiği o sarsılmaz güven biter.

Rezerv para çöküşü: Güven bitince müttefikler doları terk eder, tahviller satılır ve Amerikan yüzyılının yakıtı olan "Dolar" sıradan bir kağıt parçasına dönüşür.

KİM DAHA DAYANIKLI?

Dalio’nun analizindeki en vurucu nokta askeri kapasite değil, "acı eşiği" vurgusu:

"Savaşta acıya dayanma kapasiten, acı verme kapasitenden daha önemlidir." İranlılar için bu savaş varoluşsal bir "onur" ve "bağımsızlık" meselesiyken, Amerikalıların odağı artan benzin fiyatları ve yaklaşan seçimler. Dalio, Vietnam ve Afganistan’da olduğu gibi, İran’ın savaşı uzatarak ABD’nin sabrını ve ekonomik acı eşiğini kırmayı planladığını savunuyor."

YA ZAFER YA ÇÖKÜŞ

Dalio’ya göre bu krizin ortası yok:

ABD Kazanırsa: Hegemonyasını tazeleyecek, dolara güven artacak.

ABD Kaybederse: Dolar çökecek, müttefikler BRICS’e kayacak ve Amerikan yüzyılı, Hürmüz’ün sularında resmen batacak.

Kaynak: Ray Dalio – "The Changing World Order & The Hormuz Crisis"