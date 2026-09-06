ABD Donanması’na ait nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 286 gün süren kesintisiz görevinin ardından Tayland’daki Laem Chabang Limanı’na demirledi.

Yaklaşık 333 metre uzunluğundaki devasa geminin gövdesinde ve uçuş güvertesi çevresinde beliren derin pas izleri göze çarptı. 21 Kasım 2025 tarihinde San Diego’daki ana limanından ayrılan ve Orta Doğu’daki kriz nedeniyle görevi uzatılan gemi, Tayland’a varana kadar 264 gün boyunca tam kapsamlı hiçbir liman ziyareti gerçekleştirmedi.

Bünyesindeki yaklaşık 5 bin askeri personelle limana ulaşan uçak gemisi için bu durak, aylar süren yoğun operasyonların ardından ilk kapsamlı dinlenme molası oldu.

USS Abraham Lincoln’ün denizde geçirdiği bu uzun süre, modern ABD Donanması tarihi açısından yeni bir rekor anlamına geliyor. Gemi, COVID-19 salgını döneminde USS Dwight D. Eisenhower tarafından kırılan 206 günlük kesintisiz deniz görevi rekorunu temmuz ayı başında geride bıraktı.

Normal şartlarda 30 ila 45 günde bir limana girerek ikmal ve bakım yapması gereken bir uçak gemisinin bu kadar uzun süre denizde kalması, hem mürettebatın yaşam koşulları hem de askeri ekipmanların bakım durumu bakımından tartışmalara yol açtı.

7 AY BOYUNCA ÇATIŞMA ORTASINDA KALDIR

Başlangıçtaki planın aksine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk bölgesine sevk edilen Lincoln ve beraberindeki saldırı grubu, yaklaşık yedi ay boyunca Orta Doğu’da görev icra etti.

Ağustos ayı ortası itibarıyla bölgedeki 200 gününü dolduran gemide konuşlu savaş uçakları, bu süreçte 10 binden fazla sorti gerçekleştirerek yaklaşık 680 ton mühimmat kullandı. Görevi USS George Washington ve saldırı grubunun devralmasıyla birlikte Abraham Lincoln için San Diego’ya dönüş yolculuğu başlamış oldu.

"PASLANMALAR OLAĞAN"

Geminin limana yanaşmasıyla paylaşılan fotoğraflar, gövdenin su hattı üzerinde ve üst yapılarında ciddi yıpranma olduğunu ortaya koydu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Geminin Komutanı Kaptan Dan Keeler, bu tür uzun görevlerin ardından geminin dış görünümünde paslanmalar oluşmasının olağan bir durum olduğunu ifade etti.

Eski bir ABD Donanması kaptanı olan Carl Schuster ise 60 günden uzun süre denizde kalan gemilerde pas oluşumunun normal olduğunu ancak Lincoln’deki pasın tamamen giderilmesi için yaklaşık 30 günlük zorlu bir bakım çalışmasına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Tayland’daki kısa süreli mola sırasında ise sadece dalgalara en çok maruz kalan baş kısımdaki öncelikli alanlara müdahale edilebileceği öngörülüyor.