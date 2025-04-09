Blockstream CEO'su Adam Back, Bitcoin’in uzun vadede altına alternatif bir yatırım aracı haline gelebileceğini iddia etti. Paris Blockchain Week 2025’te piyasalara yönelik açıklamalarda bulunan Back, küresel çapta enflasyonun yükselişi ve kripto paralara olan ilginin artması Bitcoin'in değerini artırabileceğini belirtti.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBEİLİR

Back, önümüzdeki on yıl içinde enflasyonun yıllık ortalama yüzde 10 ila yüzde 15 seviyelerinde seyredebileceğini öngördü. Bu oranların, hisse senedi veya gayrimenkul gibi geleneksel yatırım araçlarının karşılaştırılabilir getiri sağlamasını zorlaştırabileceğini belirtti.

Bitcoin’in bu ortamda dijital bir değer saklama aracı olarak altınla rekabet edebileceğini söyleyen Back, yatırımcıların enflasyona karşı korunmak için kripto varlıklara yönelebileceğini savundu.

JEOPOLİTK RİSKLER BİTCOİN'E TALEBİ ARTIRABİLİR

Enflasyonun yanı sıra jeopolitik riskler de Bitcoin’e ilgiyi artırabileceğini vurgulayan Back, Bitcoin’in zamanla altından pazar payı alabileceğini belirtti. Fiyatında dalgalanma yaşansa da, Bitcoin’in kıt yapısı ve merkeziyetsizliği, yatırımcılar için uzun vadeli bir güven unsuru oluşturuyor.

Back, “Bitcoin’in potansiyeli hâlâ keşfediliyor. Değer deposu olarak algısı güçlendikçe, yatırımcılar onu daha fazla benimseyecek” ifadelerini kullandı.