Türkiye’de büyüyen Hasan Piker (HasanAbi), politika söyleşileri, haber değerlendirmeleri ve yorumları yaptığı Twitch yayınlarıyla bir kez daha ABD siyasetinin gündemine oturdu.

GENÇLER YAKIN TAKİPTE

Canlı yayınlarını 30 bin civarında kişinin izlediği Piker’in 3 milyonu aşkın takipçisi ve 50 binden fazla abonesi var. New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin seçim kampanyasında yer alan Piker, Z kuşağının en çok takip ettiği isimlerden. Milyonlarca gence ulaşabiliyor.

SOL VE İLERİCİ ADAYLAR

Onu siyasetin gündemine oturtan ise Michigan önseçiminde belirleyici bir rol oynaması. “HasanAbi”, Demokratik Sosyalist Abdul El-Sayed’in seçim kampanyasını yürüttü. El-Sayed, çok kuvvetli adaylara karşı seçimi kazandı. Bu sonuç sonrası ABD merkezli The Wall Street Journal, Piker’i manşetine taşıdı. Haberde, “HasanAbi ABD siyasetinde görmezden gelinemeyecek bir aktöre dönüştü. Aşırı sol ve ilerici adayları öne çıkarırken, diğer herkesle çatışıyor” vurgusu yapıldı.

Hasan Piker, kendini fesheden, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında. Piker, ABD başkan adayı Alexandria Ocasio-Cortez ile de ortak yayın yaptı.

İNGİLTERE YASAKLADI

“Çevrimiçi ajitatör Hasan Piker, Demokratları çileden çıkarıyor” başlıklı haberde Piker’in sert ve kışkırtıcı üslubu olduğu belirtildi. Piker, eleştirilere, “Kabayım. Bazen zorbalara zorbalıkla karşılık veriyorum. Görgü kurallarına uymayan ama tarihin doğru tarafında duran biri olmayı tercih ederim” yanıtını verdi. WSJ, “ne zaman ne söyleyeceği belli olmayan” Piker’in İngiltere’ye girişinin “kamu yararına uygun olmayabileceği” gerekçesiyle engellendiğini de hatırlattı.