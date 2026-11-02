Güneydeki Okinawa Adası'nda bir kadını öldürmekle suçlanan 20 yaşındaki bir Amerikan deniz piyadesi hakkında iddianame hazırlanmasının hemen ardından, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden ikinci bir askerin alkollü araç kullanırken yakalanması bardağı taşıran son damla oldu.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Japonya Savunma Bakanı Şinciro Koizumi, ABD yönetimine açık bir çağrıda bulunarak askeri personelin disipline edilmesi talebini iletti.

CİNAYET TELEFON KABLOSU İLE İŞLENDİ

Naha kentindeki bir otelde 3 Ekim günü gerçekleşen ve telefon kablosuyla işlenen cinayet vakası, Japon kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

Olayın ardından Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, parlamentoda yaptığı açıklamada ABD nezdinde en sert şekilde protesto girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETTİLER

Başbakan Takaiçi, Washington'dan adli soruşturmayla tam iş birliği yapmasını ve üslerdeki askeri disiplinin tavizsiz şekilde sağlanmasını istedi. Cinayetin ardından Okinawa'daki ABD kuvvetlerine alkol yasağı getirilmiş ve gece yarısından sabah 05.00'e kadar süren 30 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı.

Ancak alınan sıkı tedbirlere ve uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen ikinci bir askerin alkollü halde direksiyon başında yakalanması, adadaki Amerikan varlığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi, üs dışındaki davranış kurallarının baştan sona yeniden incelemeye alındığını duyurdu. Yaklaşık 54 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapan ve bu gücün büyük kısmını bünyesinde barındıran Okinawa'da askerlerin karıştığı adli suçlar, iki müttefik ülke arasında kronik bir kriz alanı olmaya devam ediyor.