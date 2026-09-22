Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik ile ilgili yeni gelişme var. Edinilen bilgilere göre, Çelik hakkında yapılan değerlendirme sonucunda ev hapsi uygulanmasına ve tahliyesine karar verildi. Çelik, aynı zamanda Üsküdar Belediyesi'nin Meclis üyesiydi. NE OLMUŞTU? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimi kararı alınmıştı. Seçim öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, söz konusu süreçte gözaltına alınmasının ardından 5 Eylül'de tutuklanmıştı. Üsküdar'da yapılan seçimleri AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazanmıştı. Amine Cansu Çelik, 2019'da AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Aynı dönemde AKP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu'nda da görev alan Çelik, 2022'de AKP'den istifa etti. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'nin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi aday listesinde ilk sırada yer alan Çelik, belediye meclis üyesi olarak seçildi.

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