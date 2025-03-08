Türkiye, Ürdün, Suriye ve Irak’tan üst düzey yetkililer, pazar günü Amman’da güvenlik iş birliği ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

Reuters'a konuşan Türk diplomatik kaynağa göre, dışişleri bakanlarının yanı sıra savunma bakanları, askeri yetkililer ve istihbarat başkanları da toplantıya katılacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen ay dört ülkenin bölgede IŞİD’e karşı ortak mücadele konusunda adımlar atacağını ve bu kapsamda ilk toplantının Ürdün’de düzenleneceğini açıklamıştı. Diplomatik kaynak, yetkililerin güvenlik, terörle mücadele ve organize suçlarla ilgili iş birliğini ele alacağını belirtti.

EN ÖNEMLİ KONU: SDG

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Aralık ayında devrilmesinin ardından, Batılı ve bölgesel aktörler, IŞİD’in yeniden güçlenebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Özellikle Suriye’nin kuzeydoğusunda, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunan cezaevlerinde binlerce IŞİD üyesinin tutulması güvenlik risklerini artırıyor.

Bölgedeki istikrarsızlık, militanların kaçma veya yeniden yapılanma ihtimalini gündeme getirirken, toplantıya katılan ülkeler bu tehdide karşı nasıl bir ortak strateji izleyebileceklerini değerlendirecek.

Ankara, IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevlerinin yeni Suriye yönetimine devredilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak ABD ve Batılı müttefikler, SDG’nin bölgede IŞİD’e karşı en etkili güçlerden biri olduğunu savunarak örgüte desteğini sürdürüyor.

BÖLGE ÜLKELERİ ARASI KOORDİNASYON ARTIYOR

Toplantı, Suriye’deki değişen siyasi dengeler bağlamında bölgesel iş birliğini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Türkiye ve Irak, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör tehdidini azaltmak için daha fazla koordinasyon sağlamak istediklerini vurguluyor.

Ürdün ise, sınırında yaşanan güvenlik sorunlarını ve Suriye’deki çatışmaların bölgeye etkisini gündeme getirmeyi planlıyor. Görüşmelerin, dört ülke arasında güvenlik alanında daha fazla ortak girişime zemin hazırlaması bekleniyor.