AMOC denilen kritik bir sistem dünyanın iklim sistemini ayakta tutuyor. Bu sistem ise kırılma riskiyle karşı karşıya. Türkiye dahil pek çok ülke, hiç beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. AMOC’nin önümüzdeki yıllarda çökebileceğine dair çarpıcı bulgular ortaya çıktı. Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yüksek emisyon senaryolarında AMOC’nin tamamen kapanmasını mümkün.

Körfez Akıntısı, ABD’nin doğu kıyılarında sıcaklıkları ılıman tutarken, Avrupa’nın kuzeybatısını soğuk iklimlerden koruyor. Bu sistemin çökmesi halinde dünya büyük bir iklim kriziyle karı karşıya kalabilir.

TÜRKİYE NASIL ETKİLECEK?

AMOC çöküşü, Türkiye’yi doğrudan etkilemese bile, dolaylı etkileri oldukça yıkıcı olabilir. Uzmanların açıklamalarına göre bu durum, doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin artmasına, geniş alanlarda olumsuz hava koşullarının görülmesine neden olacak. İklim krizinin en önemli sebeplerinden biri de bu.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, AMOC sisteminin çöküşü Türkiye’de, şu problemlere neden olabilir:

1- Gıda fiyatları yükselecek ve gıda güvenliği sorunları yaşanacak.

2- Karbondioksit emisyonları artış gösterecek.

3- Tarım ve hayvancılık sektörünün her türlü üretiminde olumsuz etki

4- Aşırı sıcaklık dalgaları ve ani yağış rejimleri gibi uç hava olayları artacak.

5-Biyolojik çeşitlilik azalacak.

KIYILARIMIZI BEKLEYEN BÜYÜK BİR TEHLİKE VAR

Ayrıca, deniz seviyesinin küresel ölçekte yükselmesi, Türkiye kıyılarını da tehdit ediyor. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz’de kıyı bölgelerinde yer alan tarım ve turizm merkezleri, bu değişimlerden olumsuz etkilenecek.