Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, yaz kampı öncesi radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adam, takımda düşünülmeyen Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony ve Jadon Sancho'yu ABD’de yapılacak sezon öncesi hazırlık kampına götürmeyecek.

AMORİM'DEN SERT KARAR

The Sun’ın haberine göre bu dört ismin Temmuz ayında takımla birlikte Amerika’ya gitmeden önce takımdan ayrılmaları bekleniyor. Eğer bu gerçekleşmezse, oyuncular Carrington tesislerinde bireysel çalışmalarla sezona hazırlanmak zorunda kalacak.

Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre Amorim, “takımın ruhuna uygun olmayan” oyuncularla vedalaşmak istiyor. Gelen açıklamada, “Amorim kulüpte otoritesini ortaya koyuyor. Sezon ortasında göreve gelmesi işleri zorlaştırmıştı ama artık kendi vizyonuna uygun bir takım kurma şansı var. Zamana oynamıyor” denildi.

Amorim’in hedefi, formayı gerçekten hak eden, takıma sadık, saha içinde mücadele eden oyuncularla yola devam etmek. Ayrıca daha küçük bir kadroyla, oyuncuların maksimum seviyede hazır kalmasını ve takım içi bağların güçlenmesini istiyor.

UNİTED’DA YENİDEN YAPILANMA

Manchester United, geçtiğimiz sezonu Premier Lig’de 15. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü performanslarından birini sergiledi. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham’a 1-0 yenilerek kupayı da kaçırdı. Bu tablo, Amorim üzerindeki baskıyı daha da artırmış durumda.