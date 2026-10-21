İktidar partisi kurulduğunda “ampulü” amblem yapmıştı. Partinin Başkanı; “aydınlığa açık karanlığa kapalı olduğumuz için ampulü işaretimiz olarak seçtik” demişti. Türkiye 7 bölge. Ampul 7 ışıklıydı. Yönetimde açıklık. Hesap verebilme. Dürüst çalışma. Canlılık. Enerji. Şeffaflık. Aydınlık. Umut. Yenilik. Türkiye’nin bütün bölgelerine ulaşmak. ★★★ AK Parti ampulü amblem olarak seçtiği günlerde Tayyip Erdoğan, “Ben bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer, evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık, yukardaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere, oradan da halka yansır” demişti. Ben hatırlıyorum. Partinin kurucu önde gelenlerinden Hayati Yazıcı da “ampulün amblem olarak seçilmesi” benim fikrim diye övünmüştü. ★★★ Borsa’da ucu iktidar partisine kadar uzanan “organize nitelikli fon soygunu” 35 günü geride bıraktı. Dün de “gizleneni yazan gazetelerin” manşetlerinde şu haberler vardı: SPK eski Başkanı Ömer Gönül’ün, şirketinin hisselerini borsada halka satıp faizsiz fon toplamak isteyen Bursalı bir işadamından 30 milyon TL rüşvet istediği ortaya çıktı. SPK’nın 35 gün önce göreve getirilen yeni Başkanı Mahmut Sütçü, “sağlığım bozuldu” diyerek istifa etti. Eş zamanlı olarak (aynı anda) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yardımcısı Osman Çelik de istifasını verdi. Osman Çelik, AKP Başkan Yardımcılığı ve Aile Bakanlığı yapmış olan başı türbanlı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2 milyar 200 milyon liralık vurgun yaptığı Özata Denizcilik’ in eski yönetim kurulu üyesi olan “fon vurgunu tutuklusu İskender Balcı’nın kayınbiraderi” olduğu ortaya çıktı. ★★★ Kayınbirader babalar. Damat oğullar. Partili türbanlı hanımlar. Daha neler: Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da “fon vurgunu şüphelisi” olduğu için istifa edince şirket üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayamadı. Kiraladığı “rüşvet parasını saklama evinde” demetler halinde 7 milyon 400 bin dolar ve 400 bin Euro çıkan Esenyurt Belediyesi Kayyum Yardımcısı AKP’li Yusuf Ulutaş’ın kardeşine 220 milyon lira gönderdiği ortaya çıktı. ★★★ Sermaye piyasası, fonlar, borsada hisse senedi satıp vatandaşı “seni şirket ortağı patron yapıyorum” diyerek onun parasını ucuza toplamak Türkiye’nin kalkınmasına ilave elektrik enerjisi olacaktı. Ampule ışık verecekti. Ekonomik büyüme, zenginlik, yönetimde açıklık, hesap verebilirlik, canlılık, şeffaflık, aydınlık, umut, yenilik, özgür laik devlet, esir alınmamış hukuk ve oğullarına hırsızlık aşılamayan dürüst babalar bu İslamcı liberal ışık ortamından çıkacaktı. Anlayacağınız! Tersi oldu. Enerji kötüye kullanıldı. AKP ampulü patladı. ★★★ Sermaye piyasasında, borsada, fonlarda skandal, dolandırıcılık, devlet gücünü arkasına alıp soygunculuk yapmak, devleti yönetsin diye seçilmiş lidere, yüksek bürokrata, iktidar partisine olan güveni sarsmak Türkiye’de büyük bir ekonomik hasarın kapasını araladı. Finansal piyasalar! Elektrik gibidir. Şakası hiç yoktur. Her an, her zaman. Herkesi çarpabilir. Elektrik çarptı. AKP ampulü patladı. Fon vurgununun altından da yine; “ahlaksız siyasetçi- ahlaksız bürokrat- ahlaksız işadamı” üçlüsü çıktı. ★★★ Geçen hafta Borsa İstanbul’da 532 hisse değer kaybetti. Yabancılar, BİST 30 endeksinde yer alan 30 büyük şirketin 15’inde alıma geçtiler. Yabancılar Türkiye’nin en değerli şirketlerini “top atmış tüccar malı fiyatından” toplamaya başladılar. PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN Fon vurgununda kaç İmelda’mız oldu! 1986 yılında Filipinlerde rüşvetçi, soyguncu, gösterişçi, israfçı Marcos yönetimi devrildi. Marcos’un ve eşi İmelda’nın vurgunlardan çalıp İsviçre Bankaları’na, vakıflara, offshore şirketlere, gayrimenkullere yatırdığı yurt dışı paraların peşine düşüldü. Bizim yaşadığımız fon vurgununda acaba kaç İmelda ve Marcos var? 20- 25 milyar dolarlık bir vurgun hesabı yapılıyor. 25 milyar dolar, vurgunu yapan kimlerin hesabına girdi, ne kadarı dışarı kaçırıldı. MASAK, yurt dışına kaçırılan paralarla edinilen varlıkları izleyip bulmak için 20 kişilik özel bir ekip kurdu. Bu ekibin siyasi baskıdan uzak, özgür çalışmasını dilerim.